Die Benefiztour des gemeinnützigen Vereins "Menschen für Kinder" hat in Mengerskirchen Station gemacht. Dort füllte sich der Spendentopf zugunsten von Kinderkliniken in ganz Deutschland rasch.

Die Schirmherrschaft für die Tour 2023 hatten der hessische Finanzminister Michael Boddenberg, der Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Wolfgang Schuster, und die Bürgermeisterin von Herborn, Katja Gronau, übernommen. Gestartet waren die Radler in Herborn. Über Ehringshausen, Braunfels, Niederbiel und Beilstein wurde Mengerskirchen angefahren. Von hier ging es wieder über Rehe zurück nach Herborn. Insgesamt wurden 107 Kilometer zurückgelegt. In all diesen Städten und Gemeinden wurden Stopps eingelegt, wo das Fahrerfeld von Bürgermeistern, Spendern und Sponsoren begrüßt wurde. Als Moderator fungierte "Mister Hessenschau", Andreas Hieke. Er stellte den Verein "Menschen für Kinder" vor, ehe er die Spenden entgegennahm. Bei den Stopps wurden die Radler mit kühlen Getränken und einem kleinen Imbiss verköstigt und gestärkt. Unter die 500 Tour-Teilnehmer hatten sich auch Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann, Ringerweltmeister Alexander Leipold, Ex-Handball-Nationaltorhüter Henning Fritz sowie die frühere Miss Germany, Anja Kallenbach, gemischt. Auch der Schauspieler Robert Lohr, bekannt als Hubschrauberpilot Michi Dörfler in der Fernsehsendung "Die Bergretter", nahm an dem Event teil.