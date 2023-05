24-jähriger Merenberger verfolgt Ex-Freundin

WEILBURG. Gleich mehrere Ermittlungsverfahren sind aufgrund des Verhaltens eines 24-jährigen Mannes aus Merenberg am vergangenen Freitag eingeleitet worden. Zunächst wurde der Polizeistation in Weilburg gegen 23:30 Uhr gemeldet, dass die Mitteilerin durch ihren ehemaligen Lebensgefährten in ihrem Auto verfolgt werde.