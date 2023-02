BaSe gibt Vollgas

Anschließend sorgten die beiden "Einheizer" Marvin Jung und Phillip Böth für einen wahrlichen Temperaturanstieg in der Halle. Das traditionelle Dorfgespräch zwischen den Brüdern Volker und Frank Großmann rief den Bürgern dann das ein oder andere lustige Ereignis aus den letzten beiden Jahren in Erinnerung. Nach einer lustig dargestellten pantomimischen Zugfahrt von "Boajer Allerlei" bewarb sich Ramona Schuhmacher in einer Büttenrede als erste Frau für den Elferrat. Die Gaudernbacher Tanzgruppe "Beatz" begeisterte mit ihrer "From Dusk to Dawn"-Tanzdarbietung, bevor die "BaSe-Sisters" in einem Sketch mit Gesangseinlagen über ihre Erfahrungen mit Männern berichteten.