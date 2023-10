Bei Unfall bei Merenberg verletzt

MERENBERG. Ein 36 Jahre alter Mercedesfahrer ist in der Nacht auf Freitag bei Merenberg mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dabei verletzt worden. Laut Polizeibericht war er gegen 0.50 Uhr auf der L 3109 von Waldernbach in Richtung Merenberg unterwegs, als er in einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mercedes überfuhr zwei Leitpfosten und kippte schließlich im Graben auf die rechte Seite. Der 46-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro.