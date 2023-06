Dieb schlitzt in Merenberg Lkw-Plane auf

MERENBERG. In der Nacht zum Donnerstag war ein Planenschlitzer in Merenberg erfolgreich. Der unbekannte Mann suchte zur Nachtzeit einen Autohof in der Daimlerstraße auf und machte sich dort gezielt an einem grauen Lkw zu schaffen. Während dessen weißrussischer Fahrer schlief, schlitzte der Dieb eine Öffnung in die Plane des Anhängers und entwendete Teile der Fracht. Ersten Hinweisen zufolge könnte es sich bei dem Täter um einen Mann gehandelt haben, welcher eine schwarze Jacke, blaue Jeans, eine graue Basecap und braune Schuhe mit weißen Schnürsenkeln trug. Die zuständige Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06431-91400 entgegen.