Einsatzkräfte kommen in Merenberg an ihre Grenzen

Stellvertretender Wehrführer Dennis Beck trug den Bericht des Wehrführers Mario Leuninger vor und berichtete über die Einsatzabteilung der Feuerwehr Merenberg. Sie hatte nach zwei Jahren durch Corona bedingte Einschränkungen ihren Dienst wieder aufgenommen. Es fand geregelter Übungsbetrieb statt. Bei Starkregen musste zwei Mal in einer Woche wegen eines ins Rutschen gekommenen Maisfeldes ausgerückt werden. Neben den normalen Alarmierungen gab es im vergangenen Jahr vermehrt brennende Heu- und Strohballen sowie brennende Holzstapel und so kamen die Einsatzkräfte wegen mehrmaligen Einsatzalarmierungen an ihre Grenzen.