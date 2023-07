Fußgänger in Merenberg angefahren und geflohen

MERENBERG. Ein Fußgänger ist am Donnerstagmittag in Merenberg beim Überqueren einer Straße angefahren und schwer verletzt worden, der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte ein 34 Jahre alter Mann gegen 12.45 Uhr die Benzstraße an der Kreuzung mit der Industriestraße überqueren. Dabei wurde er von einem Pkw, der schnell aus Richtung Aspenheck kam, erfasst und angefahren. Anschließend fuhr der Pkw schnell weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.