Getränkelaster auf B49 bei Merenberg umgekippt

Die GetränkeFirma hatte selbst ein Foto des Zwischenfalls in sozialen Netzwerken gepostet und betont, dass niemand zu Schaden gekommen sei. Sie dankte der Feuerwehr Merenberg, der Polizei Weilburg und einer benachbarten Firma für ihren Einsatz. Ein Nutzer kommentierte auf den Post der Getränkefirma: „Gott sei Dank nur Sachschaden“, schreibt der Nutzer - und fügt augenzwinkernd an: „Gut dass nicht so viel Bier dabei war“.