Jugend kann in der "Bütt" überzeugen

MERENBERG. Prinzessinen, Elfen, Ballerinas, Spiderman, Ninjas und Polizisten drängten sich erwartungsvoll vor die große Bühne. Was passiert da jetzt? Was machen die großen Kinder da? Die Spannung wuchs bis die Musik zu spielen begann. Neugierig und mit großen Augen wurde das unterhaltsame Programm bei "Jugend in der Bütt" verfolgt. Der Jugend-Elferrat zog feierlich ein und alle klatschten begeistert mit. Dann füllte sich die Bühne mit über 50 Gardemädchen zu einem gemeinsamen eleganten Tanz. Die jungen Damen beeindruckten dabei durch ihr tänzerisches Können und einer anspruchsvollen Choreografie.