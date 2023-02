Männerwaden mit kreativen Ideen in Schwung gebracht

Auch die Damen aus Merenberg hatten ihren großen Auftritt: Zu Beginn zeigte traditionell die Schloßberggarde unter der Leitung von Michelle und Victoria Dombach einen rasanten Gardetanz - und anschließend im Piratinnenkostüm eine weitere flotte Tanzfolge. Die "Tornados" aus Merenberg, die seit 33 Jahren von Katja Petrik-Berger trainert werden und von deren Gründungsmitgliedern immer noch sieben Männer mittanzen, entführten ins Gangster-Paradies, das im zweiten Teil allerdings hinter schwedischen Gardinen endete. "Wir steigern das Bruttosozialprodukt": davon überzeugten die "Scharfen Hüpfer" aus Reichenborn das Publikum als Straßenkehrer "die scharfen Feger". Einstudiert hatten den originellen Tanz Sandra und Laura Becker. Die "Chippenbeers" aus Odersbach rissen das Publikum mit sich, als der Kapitän kenterte und ertrank und sich kurz darauf in einer faszinierenden Unterwasserwelt in den Armen einer Meerjungfrau wieder fand. Trainerin Adriana Dombach sowie Trainer Kai Kremer und Florian Ludwig hatten ganze Arbeit geleistet. In die vergangenen 25 Jahren ihres Bestehens enführten die "Bad Boys" aus Obershausen, die in einem Medley unter der Leitung von Anke Bischoff zuerst als Schotten, dann als Star Wars-Kämpfer und zum Schluss mit "Atemlos" die Bühne rockten. In den Wilden Westen entführten sehr schön die Cowboys der "Maienburg Warriors" aus Winkels mit ihrer Trainerin Cordula Weier. Die "Ladyknacker" aus Edelsberg unter der Regie von Anette Höhnel zeigten in farbenprächtigen Flowerpower-Kostümen einen rasanten "Schlagermove Hamburg". Und das weibliche Burgballett aus Merenberg - ebenfalls mit Katja Petrik-Berger - feiert in diesem Jahr sein 40jähriges Bestehen und begeisterte mit einem rassigen Auftritt.