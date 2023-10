Mehr als 50 Läufer beim Merenberger Burg Run

MERENBERG. Neun Minuten, acht Sekunden, in dieser Zeit schaffte es die Vierer-Mannschaft aus Lahr auf die Merenberger Burgruine und sicherte sich mit diesem Ergebnis den Sieg beim siebten Merenberger Burg Run. Was zunächst aussah wie ein Großeinsatz mehrerer Feuerwehren, entpuppt sich schnell als sportliches Ereignis. Mehr als 50 Feuerwehrleute haben sich am Brunnen in Merenberg zusammengefunden, die ersten legen Atemschutz an. In Vierer-Mannschaften erstürmen sie die Burgruine. "Fünf, vier, drei, zwei, eins", zählt ein Feuerwehrmann rückwärts und der erste Läufer geht an den Start. 285 Meter - etwa 40 Höhenmeter - haben die Mannschaften und Einzelläufer in Schutzkleidung und nicht angeschlossenem Atemschutzgerät zu bewältigen. Die Strecke führt permanent bergan. Die schnellsten schaffen es in weniger als zehn Minuten.