Merenberg feiert drei Tage Kirmes

"Da der Tag in diesem Jahr nicht in die Ferien fällt und viele berufstätig sind haben wir den Kirmesmontag ausfallen lassen" war von einem der Mitglieder des Sportvereins zu hören, der für die drei Kirmestage und damit für das Programm an den Tagen verantwortlich zeichnete. Das Kirmesprogramm in diesem Jahr wurde mit einer gut besuchten Mallorca-Party eröffnet. Am zweiten Tag stand dann Livemusik auf dem Programm.