Merenberg freut sich über Geld aus dem Zukunftsfonds

Zudem übergab Landrat Köberle einen Förderbescheid in Höhe von 25.000 Euro für die Sanierung der Küche in der Sporthalle Merenberg. Die Sporthalle in Merenberg sei der kulturelle Mittelpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner in der rund 3.300 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde. Neben dem sportlichen Vereinsleben beherbergt die Sporthalle unter anderem Faschingsveranstaltungen, Familienfeiern, gewerbliche Feiern, politische Veranstaltungen, öffentliche und kulturelle Veranstaltungen, soziales Engagement und Hochzeiten. "Wegen dieser gemeinschaftlichen Zusammenkünfte wird die Sanierung der Küche vielmehr ein sozialer Anlass und keine klassische Sanierungsmaßnahme, da es die einzig nutzbare Einrichtung für soziale und kulturelle Veranstaltungen in dieser Größenordnung ist. Für uns als Marktflecken Merenberg wäre es von großer Bedeutung, wenn das Gebäude auch in Zukunft einerseits denselben Stellenwert für die Bewohnerinnen und Bewohner hat und andererseits als Anlaufstelle für diverse Veranstaltungen weiterhin priorisiert wird", betonte Oliver Jung.