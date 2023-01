Merenberg: Mann bedroht Kinder mit Waffe

Wenig später sei der Mann am Burgkiosk an der Weilburger Straße wieder auf die Kinder getroffen und habe mit einer Waffe auf sie gezielt. Die Kinder hätten sich in den Kiosk gerettet und hätten Hilfe bei dem Betreiber gesucht. Die Eltern der Kinder hätten anschließend die Polizei verständigt.