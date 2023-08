Merenberg: Zusammenstoß zweier Kleinkrafträder

MERENBERG. Am Freitag ist es um 21.35 Uhr auf einem Wirtschaftsweg (Alte B 49) bei Merenberg zu einem Frontalzusammenstoß zweier Kleinkrafträder gekommen. Ein 16-jähriger Kradfahrer aus Weinbach und ein 17-jähriger Kradfahrer aus Weilburg befuhren den Wirtschaftsweg zwischen Merenberg-Allendorf und Weilburger Kreuz (Alte B 49) aus entgegengesetzten Richtungen. Aus bisher ungeklärten Umständen stießen die beiden Kleinkrafträder frontal gegeneinander. Die beiden jungen Kradfahrer wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Kleinkrafträdern entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Obwohl die beiden Kradfahrer in einer größeren Personengruppe unterwegs waren, kann niemand Hinweise zur Ursache des Unfalls geben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.