Merenberger Narren gehen auf die Straße

Während früher am Start des Zugs am Sportplatz nur wenige Zuschauer standen, sei auch dort schon ein dichtes Gedränge gewesen, berichtete er. Und auch ansonsten drängten sich die vielen kleinen und großen Neugierigen im Dorf an den Straßenrändern und harrten in bester Stimmung der Dinge, die da kommen mögen. Bürgermeister Oliver Jung übernahm vor dem Rathaus die Moderation, als die 35 Zugnummern mit Teilnehmern aus Merenberg und den Ortsteilen sowie aus Ahausen, Neunkirchen, Wirbelau, Odersbach, Gaudernbach, Fussingen, Irmtraud, Wallmerod, Dorchheim und Oberzeuzheim dort endlich eintrafen.