Merenberger verfolgt Ex-Freundin und flüchtet nach Unfall

Laut Polizeibericht wurde der Mann beschuldigt, das Auto seiner Ex-Partnerin mehrfach ausgebremst, genötigt und beschädigt zu haben. Nachdem die Frau sich zur Polizeistation in Weilburg geflüchtet hatte, wurde der Beschuldigte dort in Empfang genommen und nach einem belehrenden Gespräch wieder entlassen. Kurz darauf verfolgte er jedoch erneut seine Ex-Partnerin, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Bank und einer Mauer. Der Mann flüchtete zu Fuß vom Unfallort und ließ sein stark beschädigtes Fahrzeug zurück. Er muss sich nun in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten. Ihm werden gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung, Sachbeschädigung und Unfallflucht vorgeworfen.