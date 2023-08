Straßensanierungen rund um Merenberg

Die Fahrbahnoberfläche der L 3370 sei, so die Verwaltung, in dem zu sanierenden Bereich durch Unebenheiten, Rissbildungen und Flickstellen stark beschädigt. Während der Arbeiten muss die L 3370 im Baustellenbereich voraussichtlich bis Ende Dezember 2023 voll gesperrt werden. Die Baufirma versuche, den Anliegerverkehr so weit wie möglich aufrecht zu erhalten.