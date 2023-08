"Zweitcoolste" Sache der Welt bei Merenberger Ferienspielen

Da nun also das Wetter nicht mitspielte, gab es die "zweitcoolste" Sache zu erleben, und zwar "Experimentieren mit Strom", so Johannes Resch, der das Programm leitete. "Der Bach läuft uns ja nicht weg. Sicher gibt es beim nächsten Mal wieder das Outdoorangebot am Bach. Heute bin ich nur euer Materialverteiler." Das Treffen wurde ins JuKuS Begegnungscafé verlegt. Zu Beginn warnte er die zahlreich erschienenen Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren eindringlich vor dem Strom aus der Steckdose. Zur Sicherheit wurden alle Gefahrenquellen abgeklebt. Dann verteilte Resch die Materialien, Blockbatterien, dazu Lämpchen, denn: "Nur so wird Strom sichtbar." Die Kinder konnten nun, meist in Zweiergruppen, selbst versuchen, das Lämpchen zum Leuchten zu bringen. Und siehe da - nach einigem Überlegen und Austesten strahlte es überall an den Tischen. Eine junge Teilnehmerin fasste es treffend zusammen mit den Worten: "Es werde Licht" Alle waren mit Eifer dabei, die kleinen Stromkreise noch weiter auszubauen. Es kamen noch diverse Kabel, Fassungen und Krokodilklemmen zum Einsatz. Nun wurde es spannend, denn die kleinen Elektriker durften jetzt testen, welches Material wohl den Strom leitet und welches nicht. "Als Nächstes bauen wir uns ein Leitfähigkeitsmessgerät", kündigte Resch an. Es gab einige Testobjekte, die nun in Augenschein genommen wurden. Reines Wasser im Glas leitet nicht, erst wenn man Salz hinzugibt, Aluminium leitet in der Regel, jedoch nicht, wenn zum Beispiel die Stuhlbeine mit einem Schutzlack versehen sind.