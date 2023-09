575 Jahre alte Lahnbrücke Runkel

Livemusik von der Saxofonband "Sax and the City" und später vom Blasorchester des TV Runkel sorgten für Partystimmung am Samstagabend. Für Essen und Getränke war bestens gesorgt. So lud an der alten Färberei, dort, wo Burgstraße und Borngasse aufeinandertreffen, ein Bierpavillon zum Genuss eines "kühlen Blonden" und anderer Getränke ein. Die Bewirtung hatten die FSG Runkel und der DLRG-Ortsverband Brechen-Runkel-Villmar übernommen. Auf der gegenüberliegenden Lahnseite freute sich die Gaststätte "Zwitschernest" auf Besucher in der Cocktailbar. An verschiedenen Ständen wurden den vielen Brückenfestbesuchern viele Leckereien angeboten: Die RunkeLahner kredenzten Spanferkel, Hinterschinken und Spießbraten und beim Frühstück am Sonntagmorgen an der langen Tafel, die sich über die gesamte Länge der Brücke erstreckte, auch Rührei mit Speck. Am Stand der Burgmannen und der Kirmesgesellschaft wurden Steaks, Bratwürstchen und Pommes frites angeboten, worüber sich besonders die vielen Kinder freuten, für die es am Sonntagmittag auch ein besonderes Angebot gab: Sie durften malen für das "Längste Bild Hessens".