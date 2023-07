Arfurt: Heinz Dankers Käfer hat 50 Jahre auf dem Buckel

Der Besitz und das Steuern seines Oldtimer-Käfers bedeute für ihn oft "eine Reise in die Vergangenheit - gerade auf den Straßen im Landkreis Limburg-Weilburg mit wunderschönen Landschaften sowie durch den Taunus. Es ist tatsächlich oft eine kleine Zeitreise, die aber durchaus auch in der heutigen, schnelllebigen Zeit ihren Sinn macht", meint er. Das Ehepaar Dankers hat sich super in seiner neuen Heimat Arfurt eingelebt. Nicole ist ehrenamtlich tätig in der Bücherei, und Heinz geht seiner zweiten Leidenschaft, dem Laufen, nach. Der 63-Jährige läuft oft mit den Lauffreunden des TuS Lindenholzhausen und hat schon an Halbmarathons oder Marathons und sogar schon an einem 100-Kilometer-Lauf teilgenommen. Zudem singt Heinz Dankers im Arfurter Kirchenchor.