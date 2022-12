Arfurter singen gemeinsam Weihnachtslieder

Bernd Brahm, Vorsitzender des Sportvereins, freute sich über die rege Teilnahme und dankte dem Organisationsteam. Er wies auf die vom SVA organisierten Events 2023 hin: die Fassenachtssitzung am 18. Februar, das Spiel der Traditionsmannschaft von Schalke 04 in Arfurt am 6. Mai sowie das Kirmeswochenende vom 22. bis 25. September.