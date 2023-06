Armin Pongs und der Wert des Lesens

So sprudelte es auch nur so aus ihnen heraus, als der Gast in der Dehrner Grundschule die Frage stellte, welche Bilder ihnen vom Vorlesen im Kopf geblieben sind. Pongs, der jährlich mehr als 440 Lesungen an Schulen hält, verwies anschließend auf die Bedeutung von Fantasie und Vorstellungskraft. "Ich hatte das totale Kopfkino, als du uns vorgelesen hast und konnte mir alles so richtig vorstellen", zeigte sich eine Schülerin begeistert.