Auf dem Weg zum Traum-Schulhof in Runkel

"Schule ist mehr als Deutsch, Englisch und Mathe", sagte abschließend Fabian Eigenbrodt. Das tolle Projekt umzusetzen habe sehr viel Spaß gemacht. Und es sei auch noch nicht fertig: Die neueste Idee sei ein Schulhofgarten, der ebenfalls noch umgesetzt werde. Und er fügte an: "Wir haben super Kunstlehrerinnen und Kunstprojekte". So unter anderem Jennifer Maage, die derzeit noch Förderschullehramt in Gießen studiert, zweimal pro Woche in der Schule aktiv ist und Kunst und Deutsch als Zweitsprache unterrichtet. Zusätzlich betreut sie eine Kunst AG an der Grundschule. Aus dieser Gruppe konnten bei der Ausstellung Arbeiten bestaunt werden, so zum Thema "Fantasiewelten" und "Mit Freude sitzen bleiben": Zu letzterem Thema wurden Stühle zu Kunstobjekten umgestaltet. Rund 250 kleine und große Menschen waren zum Schulfest gekommen, und nicht nur Eltern, die mit angepackt hatten, freuten sich und sagten: "Der Einsatz hat sich gelohnt".