Autoknacker in Ennerich unterwegs

RUNKEL-ENNERICH. Autoknacker haben am Montagmorgen in Ennerich ihr Unwesen getrieben und die Frontscheinwerfer eines Opels gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, schlugen sie dazu gegen 5.15 Uhr die Seitenscheibe des auf dem Gelände eines Autohändlers an der Straße "Großmannswiese" abgestellten Fahrzeugs ein. Anschließend bauten sie due Scheinwerfer aus und flohen mit ihrer Beute.