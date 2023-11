Busfahrer geschlagen und mehr

LIMBURG/RUNKEL-DEHRN. Nach einer Busfahrt am frühen Samstagmorgen von Limburg nach Dehrn wird ein Mann wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung gesucht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 6.45 Uhr am ZOB-Nord in Limburg in einen Linienbus nach Dehrn gestiegen. Schon beim Einsteigen riss er am Fahrkartendrucker, sodass dieser beschädigt wurde.