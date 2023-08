Das letzte fahrtüchtige Auto gewinnt

RUNKEL-HOFEN/STEEDEN. Am Samstag, 2., und Sonntag, 3. September, wird es zwischen Hofen und Steeden etwas lauter. Denn dann starten wieder die Wertungsläufe beim Stock-Car-Rennen des MSC Crazy Horses. Freunde des Motorsports kommen hier genauso auf ihre Kosten wie die Freunde von Action und verbeulten Autos. Alle, die Lust haben, sind eingeladen, auf den Hofen/Steedener Ring zum traditionellen Stock-Car-Rennen zu kommen. Neben den Wertungsläufen in den Kategorien, Klasse 1: Fahrzeuge bis 1500 ccm, Klasse 2: Fahrzeuge bis 1900 ccm, Klasse 3: Fahrzeugklasse ohne Hubraumbeschränkung, Klasse 4 (Juniorklasse): Fahrzeuge bis 1500 ccm und Klasse 5 (Lady-Cup): Fahrzeuge bis 1900 ccm finden auch wieder die beliebten Sonderläufe "Kastenwagenrennen" und der "Ü-50 Lauf" statt, bei dem sich die "alten Hasen" dieses turbulenten Sports, noch einmal beweisen, was sie drauf haben.