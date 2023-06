Das Riesenfest der Brenner und Brauer

RUNKEL. Das Brauer- und Brennerfest kehrt zurück: Am Freitag und Samstag, 16. und 17. Juni, und somit wie gehabt in der dritten Juni-Woche kann man im Lahngoldgarten in Runkel - so verspricht der Veranstalter - "wieder großartige, neue oder bekannte, bewährte und nicht weniger grandiose Biere, Schnäpse, Liköre und Whiskys genießen". Auch Liebhaber von Cocktails kämen nicht zu kurz.