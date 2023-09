Diebstähle auf dem Dehrner Friedhof macht Angehörige wütend

Wegen der Störung der Totenruhe und der Grabschändungen herrscht Ratlosigkeit. Da sich die Betroffenen nicht mehr weiter zu helfen wussten, sind sie an die Öffentlichkeit gegangen. "Wir haben das kleine Fünkchen Hoffnung, dass der oder die Täter Einsicht haben und von diesem Frevel ablassen", stellt eine weitere Friedhofsbesucherin fest. Sie haben sich auch an Alexander Collée gewandt, der bei der Stadt Runkel auch für das Friedhofswesen zuständig ist. "Auch wir von Seiten der Verwaltung sind sprachlos angesichts dessen, was sich in Dehrn ereignet", stellt Collée fest, der selbst mit seiner Familie in Dehrn wohnt. "Das sind keine Kavaliersdelikte, sondern Straftaten. Diese können zur Anzeige gebracht und dementsprechend geahndet werden", so Collée. Leider sei es bisher noch nicht gelungen, einen Täter auf frischer Tat zu ertappen. Den Vorschlag einiger Dehrner Bürger, Bewegungskameras zu installieren, hat Collée aufgegriffen. "Derzeit prüfen wir, ob dies rechtlich möglich ist", sagt der Amtsleiter.