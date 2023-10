Drei Verletzte bei Unfall bei Runkel

RUNKEL-DEHRN. Eine Autofahrerin ohne Führerschein hat am Samstag auf der Kreisstraße 461 zwischen Dehrn und Niedertiefenbach einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Wie die Polizei berichtet, war ein 18-Jähriger aus Weilburg dort in Richtung des Beselicher Ortsteils unterwegs, als eine 32-Jährige mit ihrem Pkw an einer Kreuzung nach links auf de K 461 einbog und das andere Fahrzeug übersah. Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls auf einen nahe liegenden Acker geschleudert. Sie beide sowie eine 36-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei sich auf rund 13.000 Euro. Die Unfallverursacherin war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis