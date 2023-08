Einbrecher in Runkel stehlen Schmuck

RUNKEL-STEEDEN. Einbrecher sind am Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Ohlenberg" eingedrungen und haben dort Schmuck erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Frau das Haus in Steeden nur von etwa 15.30 bis 17 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr musste sie aber feststellen, dass Unbekannte gewaltsam über die Gebäuderückseite in das Innere eingedrungen waren.