Eine Floßfahrt für den gelähmten Jonas

Der 33-Jährige war Sportler durch und durch, hat zum Beispiel Tennis gespielt und sich mehrmals in der Woche auf das Fahrrad geschwungen. Das wird so wohl nie wieder möglich sein. Nach dem Unfall wurde er ins Evangelische Stift in Koblenz eingeliefert und operiert. Dort verweilte er auch für ein paar Wochen. "Ich bin allen, die sich im Krankenhaus in Koblenz gekümmert und mich behandelt haben, ausgesprochen dankbar. Sie haben mich super auf meine neue Lebenssituation vorbereitet", stellte Jonas Keil in einem Gespräch fest, das an einem besonderen Ort stattfand: auf der "LahnArche", einem Floß, das Vergnügungsfahrten zwischen Diez und Balduinstein anbietet.