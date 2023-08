Eine Reise durch vergessene Orte

Der Villmarer Zehntort Velden bei der Stollenmühle zwischen Münster und Weyer erscheint bereits 821 als "Feldum" in einer Schenkung der Adeligen Waltrat an die Abtei Fulda. 1412 ist letztmals die Gemarkung Velden nachgewiesen, später Münster zugeschlagen. Von dort wurde bis 1802 der Zehnt an die Abtei St. Matthias entrichtet. "Diese wenigen Beispiele verdeutlichen, wie wechselvoll und damit historisch interessant die Geschichte auch in unserer Heimat ist", so Feuerstein.