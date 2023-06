Erbsensuppe, Sauerteigbrote und Blechkuchen aus dem Backes

RUNKEL-ESCHENAU. Das Backesfest in Eschenau gehört seit 36 Jahren zu den traditionsreichsten Veranstaltungen in der Region. Am Sonntag kamen erneut Hunderte Gäste. Wie immer gab es einen "Riesen-Run" auf die Erbsensuppe, die Sauerteigbrote und Blechkuchen aus dem Backes, die entweder gleich verzehrt oder zu Hause genossen wurden. Musikalisch umrahmt wurde das Fest vom Blasorchester des TV Runkel unter der Leitung von Kai Tobisch.