Feuerwehr in Runkel wartet sehnsüchtig auf neue Drehleiter

Eigentlich seien alle Hürden in Bezug auf die Beschaffung aus dem Weg geräumt worden. „Im Sommer des vergangenen Jahres haben wir den Förderbescheid in Höhe von 217.000 Euro vom Land erhalten, so dass die Gesamtkosten von rund 700.000 Euro gemindert werden”, erklärt Martin. Zudem liege der Stadt seit dem 1. Oktober ein sogenanntes Leistungsverzeichnis vor. Dieses enthalte alle Anforderungen für eine neue Drehleiter, damit sie letztlich auch wirklich bezuschusst werde. Und auch das Parlament habe den Weg für die Investition durch die Aufhebung eines Sperrvermerkes frei gemacht.