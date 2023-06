Feuerwehrleute retten sieben Menschenleben

In seinem Bericht ging Vorsitzender Jürgen Broghammer auf Höhepunkte des vorigen Jahres und Vorhaben für den Rest des aktuellen Jahres ein. Die Aktion "Burg in Flammen" an Silvester 2022 habe durch Spenden und Zuwendungen die große Summe von 6500 Euro ergeben. Dieses Geld kam den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zugute. Weit über Runkel hinaus Beachtung gefunden habe die Installation eines Springbrunnens mitten in der Lahn zum Inselfest. Auf vielfachen Wunsch sprudelte der Springbrunnen bis September, "und wir haben vor, das zu wiederholen", so Broghammer. Letztes Jahr seien wieder eine ganze Reihe von geselligen Veranstaltungen möglich gewesen, "die unseren Teamgeist und unsere Geschlossenheit gestärkt haben", freute sich der Vorsitzende. Der Feuerwehrverein Runkel hat aktuell 286 Mitglieder, 57 Frauen und 229 Männer. Auch in diesem Jahr werde die Feuerwehr die Austragung der Kirmes unterstützen und sich am Fest des 575-jährigen Bestehens der alten Runkeler Lahnbrücke beteiligen.