Gebühren für Wasser und Abwasser steigen in Runkel kräftig

Der Finanz-Chef machte zugleich auf eine Runkeler Besonderheit aufmerksam: Im Gegensatz zu rund 95 Prozent aller Städte und Gemeinden im Kreisgebiet übernimmt die Stadt Runkel alle Kosten, die bis zur Wasseruhr in den Haushalten anfallen. Deshalb seien die Wassergebühren in Runkel höher als im Kreisdurchschnitt. Für den Bürger bedeutet dies jedoch, dass jegliche Schäden, die von der Hauptleitung bis zu seiner Wasseruhr entstehen, von der Stadt Runkel getragen werden. So kann es beispielsweise nicht geschehen, dass aufgrund eines notwendigen Straßenaufrisses infolge eines Wasserrohrbruchs der Bürger dafür zur Kasse gebeten wird. Dies sei in anderen Kommunen im Kreis üblich, so Mattlener.