Gemeinsam geht‘s nach Ungarn

RUNKEL-STEEDEN/HOFEN. Das Amadeus Racing Team und die Crazy Horses schließen sich zusammen, um am 24-Stunden-Rennen in Ungarn auf der Rennstrecke Nyirad teilzunehmen. Die beiden Rennteams werden zum ersten Mal international antreten und sind entschlossen, ihre Erfahrung und ihr Können auf der anspruchsvollen Strecke in der Nähe des Plattensees unter Beweis zu stellen.