Heinz-Toni Schneider hat Arfurter Kirchenchor geprägt

Im Laufe der sieben Jahrzehnte hatte der Chor jedoch nicht nur bei den großen Konzerten in der Kirche und zu den katholischen Festen wie Ostern und Weihnachten Auftritte. So gab es auch eine ganze Reihe von weltlichen Konzerten. Auch diese wurden oft mit dem Runkeler katholischen Kirchenchor gemeinsam gestaltet, dessen Chorleiter Heinz-Toni Schneider auch über viele Jahrzehnte hinweg war. Zudem musizierte der Arfurter Kirchenchor immer mal wieder auch gemeinsam mit dem Niederbrechener Männergesangverein "Frohsinn", der ebenfalls lange von Schneider musikalisch geleitet wurde. So wurde also auch die weltliche Literatur nie vernachlässigt. "So, wie es eine wichtige Aufgabe eines Kirchenchores ist, den Gläubigen die einzelnen Messteile musikalisch näherzubringen, so ist es auch erforderlich, zum Beispiel das Volkslied nicht verkümmern zu lassen", ist der langjährige Chorleiter überzeugt.