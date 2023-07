In Arfurt singen Kinder vom blauen Planeten

Der zweite Akt ist in der Gegenwart verortet: Auf einer Gipfelkonferenz entbrennt ein heftiger Streit zwischen den Präsidenten aus dem Norden, dem Osten, dem Süden und dem Westen um die Alleinherrschaft über den blauen Planeten. Erneut zeigt der Chor der Kinder, wie unsinnig diese Machtansprüche sind. Die Kinder zeigen, dass keines der Elemente wichtiger ist als die anderen, und dass auch keine Nation über eine andere herrschen kann. Die Botschaft dieses wunderschönen, lehrreichen Musicals ist: Es kommt auf das Miteinander und Füreinander an, alles andere zerstört die Welt. Der Schlusschor zeigt: Wir sind alle Teil der Schöpfung und mitnichten die Herrscher der Welt. "Es gilt, Gott zu lobpreisen. Er hält die Welt zusammen und hat jedem seinen Platz gegeben. Dann herrscht auch Frieden und Harmonie", so sah es Patoralreferentin Hanna Schäfer von der Pfarrei "Heilig Geist", zu der St. Lambertus Arfurt gehört. Sie stellte das Musical, kurz vor, lobte alle Beteiligten und spielte auch in der Band, die die Kinder und den Projektchor am Keyboard (dort ebenfalls Patricia Bieske) instrumental begleitete. Die Gitarre spielte Kaplan Tomasz Kruszewski, die Violine Aaron Bieske, und Carina Zimmert (Percussion) war eigens von München zur Aufführung angereist.