Kinder in Runkel haben "ungeheuren" Spaß mit T-Rex und Co.

Nach einer ersten Kennenlernrunde am Mittwochmorgen wurden die Kinder in fünf Gruppen aufgeteilt und bekamen ihre T-Shirts. Nun war Action angesagt beim "Dino-Insel-Spiel": Jede Gruppe erhielt eine Decke und einen Ball. Ziel war es, einen Spieler aus einer der gegnerischen Gruppen abzuwerfen. Wer getroffen war, musste auf die "Insel". Befreien konnte er sich nur, indem er von der Decke aus selbst einen Spieler des anderen Teams abwarf. Bei diesem Spiel waren also nicht nur Treffsicherheit und Schnelligkeit gefragt, sondern auch Kooperation. Wichtig war nämlich nicht nur das Abwerfen, sondern auch das Fangen des Balls, um ihn den eigenen Leuten auf der "Insel" zuzuwerfen. So erlebten die Kinder gleich am Anfang, wie wichtig das Zusammenwirken im Team ist.