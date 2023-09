Kreisel für gefährliche Kreuzung bei Runkel-Wirbelau gefordert

Bei dem jüngsten Unfall an dieser Kreuzung wurde ein 37-jähriger Motorradfahrer beim Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt. Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer war auf der L3452 aus Richtung Wirbelau in Richtung Schupbach unterwegs. Zeitgleich befuhr der 37-Jährige auf seinem Motorrad die L3020 aus Fahrtrichtung Schadeck kommend in Richtung Weilburg. Kurz nach dem Ortsausgang Wirbelau missachtete der Skoda-Fahrer ein Stoppschild und fuhr auf die L3020. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr reagieren und fuhr mit hoher Wucht in die linke Seite des Skodas. "Dabei hatte der Motorradfahrer erfreulicherweise großes Glück, dass er über die Motorhaube des Autos geschleudert wurde. 20 Zentimeter weiter, und er wäre frontal gegen das Auto geprallt. Das hätte er sicherlich nicht überlebt", so Janevski.