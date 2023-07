Krönendes Finale des Jubiläums 875 Jahre Arfurt

Landrat Michael Köberle (CDU) und seine Frau Petra besuchten am Sonntag den von Pfarrer Engelmann feierlich zelebrierten Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Lambertus. Im kommenden Jahr stünden die Feierlichkeiten "50 Jahre Kreis Limburg-Weilburg" an, und dazu werde es eine Reihe von Veranstaltungen geben, kündigte Köberle an. So werde in Arfurt, dem geografischen Mittelpunkt des Kreises, eine Stele aufgestellt. Zudem war der Landrat zuversichtlich, dass es nach jahrzehntelangen Anstrengungen nun doch zum Bau einer kleinen Brücke von Arfurt über die Lahn nach Villmar kommen könne. Glanzvoller Abschluss des Jubiläums war die längste Tafel von Arfurt in der Langgasse. Musikalisch umrahmt hatten den vergnüglichen Nachmittag die Dixie Jazz Band "Viertel vor Jazz" und die "Arfurter Musikanten".