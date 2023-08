Leben an der Lahn: Badeinsel im Schatten der Runkeler Burg

Runkel. Idyllisch liegt die Runkeler Badeinsel unweit der Lahnbrücke an dem größten Fluss im Landkreis Limburg-Weilburg. Eine gut gepflegte Liegewiese lädt zum Verweilen ein, und der Blick auf die Burgen von Runkel sowie Schadeck ist fantastisch. Dutzende Menschen tummeln sich an heißen Sommertagen auf dem schönen Fleckchen nahe der Schleuse. Sie nutzen das gute Wetter, um eine Runde zu schwimmen oder sich in der Sonne zu bräunen. Auch Florian Adler ist regelmäßig auf der Badeinsel anzutreffen. Er berichtet im Gespräch mit dieser Redaktion, was den Ort so besonders macht.