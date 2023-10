Mehrere Verletzte nach Unfall bei Runkel

Gegen 18.51 fuhr ein 18-jähriger Weilburger mit seinem Auto aus Runkel-Dehrn in Richtung Beselich-Niedertiefenbach. Eine 32-Jährige übersah an einer Kreuzung das Auto des jungen Mannes. Als sie in den Bereich der Kreuzung eingebogen war, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Autos auf den naheliegenden Acker geschleudert.