Motorradfahrer nach Unfall bei Runkel in Klinik geflogen

Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer war laut Polizei gegen 17.30 Uhr auf der L3452 aus Richtung Wirbelau in Richtung Beselich-Schuppach unterwegs. Zeitgleich befuhr der 37-Jährige auf seinem Motorrad die L3020 aus Fahrtrichtung Runkel-Schadeck kommend in Richtung Weilburg. Kurz nach dem Ortsausgang Wirbelau missachtete der Skoda-Fahrer ein Stoppschild und fuhr auf die L3020. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr reagieren und fuhr mit hoher Wucht in die linke Seite des Skoda.