Musik, die Hoffnung macht, in Arfurt

Nach dem Vorbild der alpenländischen Stubenmusik musizierten Aaron (Violine), Maria (Querflöte), Patricia (Violine, Gesang und Keyboard) und Stephan Bieske (Gesang) sowie Chriesildis Jung (Gesang) in verschiedenen Instrumental- und Gesangsbesetzungen adventliche und weihnachtliche Weisen. Die Zuhörer konnten in den vertrauten Melodien Besinnung erfahren und aus den Inhalten der Lieder persönlichen Zuspruch erleben. Außerdem wurden besinnliche Texte zum Advent vorgetragen. "Advent ist ein Leuchten, ein Licht in der Nacht, es spricht von der Hoffnung vom ewigen Licht und Wegen voll Zuversicht" - diese Liedzeile eines Adventsliedes von Lorenz Mairhofer brachte das Thema des Nachmittags auf den Punkt. Das Thema "Hoffnung" wurde über Jahrhunderte von Musikschaffenden auf der ganzen Welt musikalisch verarbeitet, was zahlreiche und vielfältigste Kompositionen bezeugen.