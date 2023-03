Passanten ziehen in Runkel 67-Jährige aus der Lahn

Runkel-Steeden. Am Donnerstag haben Passanten in Steeden eine Frau aus der Lahn gerettet. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden gegen 9 Uhr ans Lahnufer an der Steedener Hauptstraße, Bereich Kerkerbach, gerufen. Dort hatten Hunde von Passanten eine Frau in der Lahn entdeckt und laut angeschlagen.