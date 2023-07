Runkel: Auf der Suche nach Fachkräften

Welcher Abschluss wird für einen bestimmten Ausbildungsberuf benötigt? Welche Schlüsselkompetenzen sind besonders wichtig? Wie kann ich mich später beruflich weiterentwickeln? Worauf muss ich bei meiner Bewerbung und beim Vorstellungsgespräch achten? Das waren nur einige Fragen der Schüler. "Ich interessiere mich für eine Ausbildung bei der Firma Schaefer Kalk in Steeden. Da arbeitet mein Papa im Leitstand, und auch mein Opa hat da schon gearbeitet", antwortete Lia auf die Frage, welchen Beruf sie denn im Blick hat. Isabell hingegen will "irgendwas im Bereich Medizin machen". Sie will entweder in einem Labor arbeiten oder mitarbeiten in der Herstellung von Medikamenten. Für Lana steht definitiv fest, dass sie Metzgerin werden will, da die Eltern in Schadeck einen Bauernhof und eine Metzgerei betreiben. Annika hingegen hat zwei Vorstellungen: "Entweder was mit Kunst oder mit Bauen. Auf jeden Fall was, wo ich selbst was machen und gestalten kann. Vielleicht werde ich Bauingenieurin." Elie will auf jeden Fall einen Handwerksberuf erlernen, weiß aber noch nicht genau welchen. Johann hingegen gab offen zu, "dass ich bisher noch keine konkrete Vorstellung habe, was ich später mal beruflich machen will."