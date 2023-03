Sänger proben für Filmmusikkonzerte

Die Probentage starteten mit gezielten und abwechslungsreichen Aufwärm- und Atemübungen für die Stimme und die Ohren - unentbehrlich für jeden Chorsänger. Gezieltes Einsingen, verbunden mit Stimm- und Gehörbildung und etwas Musiktheorie standen am Anfang jedes Trainingstages. Dadurch, dass nicht nur gemeinsam, sondern auch in kleinen, stimmigen Gruppen getrennt geprobt wurde, konnte die neue Literatur in den einzelnen Stücken individuell bearbeitet werden. Dies trug zu einer sehr effektiven und effizienten Arbeitsatmosphäre bei. Durch das intensive Training war in der abschließenden Gesamtprobe ein deutlicher Erfolg zu hören.